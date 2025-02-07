لا يزال البحث جارياً.. فقدان طائرة على متنها 10 أشخاص بولاية ألاسكا الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2025, 12:24 مساءً

أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية ألاسكا الأمريكية، أن السلطات تجري عملية بحث عن طائرة ركاب تابعة لشركة "بيرينغ إير" على متنها عشرة أشخاص في أعقاب الإبلاغ عن فقدانها خلال رحلة من أونالاكليت إلى نوم في ألاسكا. وحسب وكالة "رويترز"، أوضحت الإدارة على موقعها الإلكتروني أن الطائرة كانت تقل تسعة ركاب وقائدها، مشيرة إلى أن فرق البحث تعمل على تحديد آخر إحداثياتها المرصودة. وبحسب بيانات موقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24" فإن بيرينغ إير شركة طيران محلية مقرها ألاسكا، وتشغل نحو 39 طائرة ومروحية هليكوبتر. وتم الإبلاغ عن اختفاء الطائرة "بيرينغ إير كارافان"، في حوالي الساعة الرابعة عصر الخميس (بتوقيت غرب الولايات المتحدة). ويبلغ عدد سكان مدينة أونالاكليت حوالي 690 نسمة في غرب ولاية ألاسكا، التي تبعد حوالي 150 ميلاً (حوالي 240 كيلومتراً) جنوب شرق مدينة نوم، و395 ميلاً (حوالي 640 كيلومتراً) شمال غرب مدينة أونكوريغ. وذكرت إدارة إطفاء الحرائق التطوعية في مدينة نومي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تجري عملية بحث من مدينة نوم إلى منطقة وايت ماونتن. وأضافت "بسبب سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية، فإن عمليات البحث الجوي محدودة في الوقت الحالي" ونصحت الإدارة المواطنين بعدم تشكيل فرق بحث خاصة بهم نظراً لأن الطقس خطير للغاية. ووفقاً لهيئة السلامة والصحة المهنية التابعة للحكومة الأمريكية فإن عدداً غير متناسب من حوادث الطيران تقع في ألاسكا مقارنة بالولايات الأمريكية الأخرى. وتتصف ألاسكا بتضاريس جبلية وطقس صعب. ولا تربط الطرق العديد من القرى والمدن والبلدات، وتستخدم الطائرات الصغيرة لنقل الأشخاص والبضائع. ولم ترد شركة بيرينغ إير على طلب للتعليق من "رويترز".

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