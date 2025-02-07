شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات وفعاليات متنوعة.. المدارس تحتفي بيوم التأسيس بدءًا من 9 فبراير والان نبدء بالتفاصيل



وتأكيدًا على العمق التاريخي الذي تستند إليه الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة قرون، وتزامنًا مع انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية خلال الأسبوع الأول والاختبارات النهائية في الأسبوع الثاني، ما يعزز التكامل بين العملية التعليمية وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب خلال هذه الفترة المهمة من العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بيوم التأسيس يُجسّد الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة حيث تمثل هذه المناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م 1139هـ حين وضع اللبنات الأولى لنشأة الدولة السعودية التي أصبحت اليوم نموذجًا للوحدة والاستقرار والتنمية المستدامة.

تعزيز القيم الوطنية وتحرص وزارة التعليم من خلال هذه الفعاليات على تعريف الطلاب والطالبات بمراحل بناء الدولة السعودية وتعزيز إدراكهم للقيم الوطنية العريقة التي أسهمت في توحيد البلاد وترسيخ هويتها.

وتركّز وزارة التعليم في خطتها الاتصالية على تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية والتعليمية التي من شأنها توعية النشء بمكانة المملكة وتاريخها العريق.

ومن أبرز هذه الأهداف تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي حول نشأة الدولة السعودية الأولى وإبراز الإنجازات التي تحققت على مدار أكثر من 300 عام.



وتأكيد ارتباط المواطنين بقيادتهم على مر العصور وتسليط الضوء على التلاحم الوطني الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة السعودية وترسيخ القيم الوطنية المستمدة من تاريخ المملكة وتعريف الطلاب بمراحل تطور الدولة منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحاضر.

وإشراك كافة الفئات التعليمية في الأنشطة والفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية والانتماء للوطن والاحتفاء بالقيادة الحكيمة للمملكة وإبراز الجهود التي تبذلها في مسيرة التنمية والتقدم مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي السعودي. خطة شاملة ووضعت وزارة التعليم خطة شاملة تتضمن مجموعة من الفعاليات التثقيفية والتعليمية التي تستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور والمجتمع، ومن أبرزها تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية حول المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة السعودية منذ تأسيسها وإطلاق مسابقات ثقافية وتاريخية للطلاب والطالبات لتعزيز معرفتهم بتاريخ المملكة وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وإنتاج محتوى إعلامي شامل يشمل أفلامًا وثائقية ومقالات تحليلية وتصاميم إنفوجرافيك ومنشورات توعوية عن يوم التأسيس، وتنظيم معارض تراثية داخل المدارس والجامعات تستعرض وثائق وصورًا تاريخية توضح مسيرة بناء الدولة السعودية، وإقامة عروض مسرحية وفنية تمثل محطات بارزة في تاريخ تأسيس الدولة السعودية.



وتنفيذ أنشطة تفاعلية داخل المدارس والمؤسسات التعليمية تسلط الضوء على رموز الدولة السعودية ومؤسسيها وتنظيم لقاءات وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء ومؤرخين لمناقشة الأبعاد التاريخية ليوم التأسيس وتغطية إعلامية مكثفة عبر المنصات الرقمية تشمل البث المباشر وتقارير ميدانية ومشاركات توعوية لتعريف المجتمع بهذه المناسبة الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع إدارات التعليم والمدارس في المملكة ستشارك بفاعلية في هذه الاحتفالات من خلال تنظيم الفعاليات داخل المدارس وإعداد البرامج والأنشطة التي تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من يوم التأسيس مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية في بناء الوعي التاريخي وتعزيز الولاء والانتماء الوطني لدى الأجيال القادمة.

وأكدت وزارة التعليم أن الاحتفاء بيوم التأسيس يعكس القيم الوطنية العريقة التي يقوم عليها المجتمع السعودي ويُبرز دوره الريادي في ترسيخ الوحدة والاستقرار منذ ثلاثة قرون مشيرة إلى أن هذه المناسبة تُعد فرصة لتعريف النشء بتاريخ وطنهم العريق وتحفيزهم على استلهام القيم الإيجابية من مسيرة الدولة السعودية.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات التعليمية والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي إلى التفاعل مع الأنشطة والفعاليات المختلفة مشددة على أهمية هذه المناسبة في تعزيز الفخر بالهوية الوطنية والانتماء للوطن. الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس 2025 ابتداءً من يوم الأحد 9 فبراير ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن خطة اتصالية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الوعي بتاريخ المملكة العربية السعودية وترسيخ القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي القطاع التعليمي.وتأكيدًا على العمق التاريخي الذي تستند إليه الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة قرون، وتزامنًا مع انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية خلال الأسبوع الأول والاختبارات النهائية في الأسبوع الثاني، ما يعزز التكامل بين العملية التعليمية وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب خلال هذه الفترة المهمة من العام الدراسي.وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بيوم التأسيس يُجسّد الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة حيث تمثل هذه المناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م 1139هـ حين وضع اللبنات الأولى لنشأة الدولة السعودية التي أصبحت اليوم نموذجًا للوحدة والاستقرار والتنمية المستدامة.وتحرص وزارة التعليم من خلال هذه الفعاليات على تعريف الطلاب والطالبات بمراحل بناء الدولة السعودية وتعزيز إدراكهم للقيم الوطنية العريقة التي أسهمت في توحيد البلاد وترسيخ هويتها.وتركّز وزارة التعليم في خطتها الاتصالية على تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية والتعليمية التي من شأنها توعية النشء بمكانة المملكة وتاريخها العريق.ومن أبرز هذه الأهداف تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي حول نشأة الدولة السعودية الأولى وإبراز الإنجازات التي تحققت على مدار أكثر من 300 عام.وتأكيد ارتباط المواطنين بقيادتهم على مر العصور وتسليط الضوء على التلاحم الوطني الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة السعودية وترسيخ القيم الوطنية المستمدة من تاريخ المملكة وتعريف الطلاب بمراحل تطور الدولة منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحاضر.وإشراك كافة الفئات التعليمية في الأنشطة والفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية والانتماء للوطن والاحتفاء بالقيادة الحكيمة للمملكة وإبراز الجهود التي تبذلها في مسيرة التنمية والتقدم مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي السعودي.ووضعت وزارة التعليم خطة شاملة تتضمن مجموعة من الفعاليات التثقيفية والتعليمية التي تستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور والمجتمع، ومن أبرزها تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية حول المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة السعودية منذ تأسيسها وإطلاق مسابقات ثقافية وتاريخية للطلاب والطالبات لتعزيز معرفتهم بتاريخ المملكة وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية.وإنتاج محتوى إعلامي شامل يشمل أفلامًا وثائقية ومقالات تحليلية وتصاميم إنفوجرافيك ومنشورات توعوية عن يوم التأسيس، وتنظيم معارض تراثية داخل المدارس والجامعات تستعرض وثائق وصورًا تاريخية توضح مسيرة بناء الدولة السعودية، وإقامة عروض مسرحية وفنية تمثل محطات بارزة في تاريخ تأسيس الدولة السعودية.وتنفيذ أنشطة تفاعلية داخل المدارس والمؤسسات التعليمية تسلط الضوء على رموز الدولة السعودية ومؤسسيها وتنظيم لقاءات وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء ومؤرخين لمناقشة الأبعاد التاريخية ليوم التأسيس وتغطية إعلامية مكثفة عبر المنصات الرقمية تشمل البث المباشر وتقارير ميدانية ومشاركات توعوية لتعريف المجتمع بهذه المناسبة الوطنية.وأشارت الوزارة إلى أن جميع إدارات التعليم والمدارس في المملكة ستشارك بفاعلية في هذه الاحتفالات من خلال تنظيم الفعاليات داخل المدارس وإعداد البرامج والأنشطة التي تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من يوم التأسيس مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية في بناء الوعي التاريخي وتعزيز الولاء والانتماء الوطني لدى الأجيال القادمة.وأكدت وزارة التعليم أن الاحتفاء بيوم التأسيس يعكس القيم الوطنية العريقة التي يقوم عليها المجتمع السعودي ويُبرز دوره الريادي في ترسيخ الوحدة والاستقرار منذ ثلاثة قرون مشيرة إلى أن هذه المناسبة تُعد فرصة لتعريف النشء بتاريخ وطنهم العريق وتحفيزهم على استلهام القيم الإيجابية من مسيرة الدولة السعودية.ودعت الوزارة جميع المؤسسات التعليمية والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي إلى التفاعل مع الأنشطة والفعاليات المختلفة مشددة على أهمية هذه المناسبة في تعزيز الفخر بالهوية الوطنية والانتماء للوطن.