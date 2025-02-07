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الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9 آلاف زائر

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حذيفة القرشي- جدة 0 تبليغ

  • الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9 آلاف زائر 1/4
  • الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9 آلاف زائر 2/4
  • الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9 آلاف زائر 3/4
  • الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9 آلاف زائر 4/4

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الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في الوقف العلمي ومركز الخريجين وبناء المهارات، فعاليات الملتقى المهني الثاني عشر اليوم الخميس 6 فبراير 2025، بحضورٍ تجاوز الـ 9,000 زائر من طلاب وخريجي الجامعة وعموم أفراد المجتمع.
وبمشاركة ما يربو عن 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، وذلك على مدار فترة إقامته والتي استمرت لمدة 5 أيام خلال 2 – 6 فبراير 2025، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9,000 زائر

تمكين الطلاب

وشهد الملتقى الذي استهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات وعموم أفراد المجتمع، تنظيم أكثر من 35 برنامجًا تدريبيًا، وتقديم ما يزيد عن 160 استشارةً مهنية في 5 مجالات، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية والاستشارات أكثر من 5,000 مستفيد.
الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9,000 زائر
الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9,000 زائر

ويأتي الملتقى المهني كأحد أهم فعاليات الجامعة التي تسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل، ضمن منظومةٍ تعليمية وتدريبية وبحثية، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، التي تعينهم على أداء دورهم التنموي في مختلف الأصعدة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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