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شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى المهني بجامعة المؤسس يختتم فعالياته بحضور يتجاوز الـ 9 آلاف زائر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في الوقف العلمي ومركز الخريجين وبناء المهارات، فعاليات الملتقى المهني الثاني عشر اليوم الخميس 6 فبراير 2025، بحضورٍ تجاوز الـ 9,000 زائر من طلاب وخريجي الجامعة وعموم أفراد المجتمع.
وبمشاركة ما يربو عن 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، وذلك على مدار فترة إقامته والتي استمرت لمدة 5 أيام خلال 2 – 6 فبراير 2025، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
ويأتي الملتقى المهني كأحد أهم فعاليات الجامعة التي تسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل، ضمن منظومةٍ تعليمية وتدريبية وبحثية، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، التي تعينهم على أداء دورهم التنموي في مختلف الأصعدة.
وبمشاركة ما يربو عن 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، وذلك على مدار فترة إقامته والتي استمرت لمدة 5 أيام خلال 2 – 6 فبراير 2025، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
تمكين الطلابوشهد الملتقى الذي استهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، تنظيم أكثر من 35 برنامجًا تدريبيًا، وتقديم ما يزيد عن 160 استشارةً مهنية في 5 مجالات، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية والاستشارات أكثر من 5,000 مستفيد.
ويأتي الملتقى المهني كأحد أهم فعاليات الجامعة التي تسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل، ضمن منظومةٍ تعليمية وتدريبية وبحثية، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، التي تعينهم على أداء دورهم التنموي في مختلف الأصعدة.