شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشثري يوضح كيف يتغلب الإنسان على اليأس بعد كثرة الدعاء وتأخر الاستجابة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الشثري، كيف يتغلب الإنسان على اليأس بعد كثرة الدعاء وعدم رؤية الاستجابة.

وقال سعد الشثري، أنه يجب على الإنسان أن يستشعر أن الدعاء مطلوبًا لذاته وهو مناجاة لرب العالمين، وكونك توفق في أن تدعو الله هذه نعمة عظيمة يجب على الفرد أن يستشعرها.

وأشار إلى أنه قد يدعو الإنسان بما يلحق الضرر به فيحميه الله من حصول مطلوبه لما يعلمه من آثار مترتبة على تحقيق هذه الدعوة.