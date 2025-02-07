شكرا لمتابعة خبر عن المعتمرون يؤدون صلاة الفجر وسط أجواء روحانية مُهيبة بالحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشرقت القلوب بسكينة فريدة اليوم الجمعة وبتلاوة خاشعة تفيض طمأنينة، من رحاب المسجد الحرام بصوت الشيخ صالح بن حميد خلال صلاة الفجر.

وفي مشهد مهيب تقشعر له الأبدان، اصطف المصلون بخشوع واطمئنان تحت سماء مكة الصافية، مستنشقين هوائها، ومتأملين سكينتها، مستمعين لتلاوة خاشعة وسط روحانيات مُهيبة يتمناها الجميع .

وأظهر مقطع فيديو المعتمرين في رحاب المسجد الحرام، كلٌ يناجي ربه بخشوع وتضرع، في أطهر بقاع الأرض .