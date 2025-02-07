شكرا لمتابعة خبر عن تجمد المياه في الاماكن المفتوحة بتبوك .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت تبوك اليوم الجمعة، انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، إذ انخفضت ما دون الصفر المئوي؛ مما تسبب في تجمد المياه وتحولها إلى ثلوج .

وأظهرت بعض الصور تجمد المياه في الأماكن المفتوحة، حيث شكلت قطعًا من الثلوج بالبرك والمستنقعات، في مشهد يعكس أثر الموجة القطبية على المنطقة، والتي عادةً ما تشهدها خلال فصل الشتاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، مع فرصة تكوًن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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