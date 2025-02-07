شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل الأمير سعود على طفل نادى عليه أثناء مروره.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة السابق، مع طفل أطلق النداء عليه أثناء مروره.

وأظهر مقطع فيديو، الطفل وهو ينادي على الأمير سعود ويقول له “يا أمير” ليعود الأمير سعود إليه ويحمله ويلتقط الصور معه ويجري حوارًا وديًا معه.

وغادر نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل منصبه بعد 8 سنوات منذ صدور الأمر الملكي بتعيينه.

ويعد الأمير سعود بن خالد الفيصل هو الابن الثالث من أبناء الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وقد تولى الأمير سعود منصب نائب أمير المدينة المنورة في عام 2017م.