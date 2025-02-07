شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، مع فرصة تكوًن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.