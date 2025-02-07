شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل طفل سوري يسمع لأول مره بعد نجاح عملية زراعة القوقعة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر طفل سوري رد فعل مليئًا بالسعادة والأمل بعد نجاح عملية زراعة قوقعة التي أجراها الفريق الطبي السعودي التطوعي في سوريا.

وظهر الطفل في الفيديو مبتسمًا فور سماعه الأصوات، بينما كانت بجانبه والدته وأهله والأطباء الذين شاركوا في العملية.

وسافر فريق طبي سعودي إلى سوريا لبدء دعم القطاع الصحي وإجراء العمليات الطبية الدقيقة في عدد من التخصصات.

ويشارك طاقم الأطباء، الذي يزيد عن خمسين طبيبًا ومختصًا، ضمن الفريق الطبي التطوعي السعودي لمركز الملك سلمان الإغاثي، في سد احتياجات المشافي والمراكز السورية بعد مرحلة التقييم التي أجراها المركز للقطاع الصحي في سوريا.

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