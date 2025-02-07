شكرا لمتابعة خبر عن ترحاب كبير من أهالي سوريا بالطبيبة اشواق القحطاني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل أهالي سوريا الطبيبة السعودية اشواق القحطاني بترحاب وحب كبير معبرين لها عن شكرهم لما ساعد به من شفاء عشرات الحالات من الأطفال واعادة البسمة لهم ولذويهم.

وتعمل اشواق القحطاني أو ياسمينة الشام كما لقبها السوريون، في اختصاص زراعة قوقعة الاذن لفاقدي السمع من الاطفال، كما أنها متطوعة لدى مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويكن السوريين للقحطاني تقدير واحترام وحب كبير بعدما اجرت عشرات العمليات الناجحة لأطفال سوريا واعادت البسمة لهم ولذويهم ولكل المتابعين.