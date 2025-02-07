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ترحاب كبير من أهالي سوريا بالطبيبة اشواق القحطاني .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استقبل أهالي سوريا الطبيبة اشواق القحطاني بترحاب وحب كبير معبرين لها عن شكرهم لما ساعد به من شفاء عشرات الحالات من الأطفال واعادة البسمة لهم ولذويهم.

وتعمل اشواق القحطاني أو ياسمينة الشام كما لقبها السوريون، في اختصاص زراعة قوقعة الاذن لفاقدي السمع من الاطفال، كما أنها متطوعة لدى مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويكن السوريين للقحطاني تقدير واحترام وحب كبير بعدما اجرت عشرات العمليات الناجحة لأطفال سوريا واعادت البسمة لهم ولذويهم ولكل المتابعين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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