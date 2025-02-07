شكرا لمتابعة خبر عن طالب سعودي يبتكر الناقل الذكي للأدوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الطالب الحسن رزق من كلية الصيدلة بجامعة نجران عن تفاصيل اختراعه “الناقل الذكي للأدوية” والذي يهدف إلى نقل الأدوية بأمان أكثر للمريض.

وقال رزق خلال حديثه في برنامج العربية إف إم: ” الجهاز ذكي يحافظ على الأدوية في درجة حرارة معينة لساعات طويلة ويحميها من الرطوبة ” .

وتابع الطالب: ” كان والدي يتلقى الأدوية من الرياض إلى نجران بطريقة غير جيدة، ومن هنا بدأت تراودني فكرة إيجاد حل لهذه المشكلة ” .

وأضاف الطالب أن الجهاز مصنوع بمواد متقدمة ويتميز بخواص تصنيعية تشمل مواد خفيفة الوزن ومقاومة للحرارة والبرودة، كما يحتوي على شاشة حساسة تقيس درجة الحرارة والرطوبة داخل وخارج الجهاز.