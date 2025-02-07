السعودية | “بيئة سكاكا” تنفّذ برنامجًا إرشاديًا بيطريًا لمربي الخيول بميدان الفروسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نّفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلة في مكتب مدينة سكاكا, برنامجًا إرشاديًا بيطريًا لمربي الخيول في ميدان الفروسية بسكاكا، وذلك ضمن الخطط التوعوية للمربيين.

وتضمن البرنامج الذي نفذه قسم الثروة الحيواني بمكتب الوزارة بسكاكا, التعريف بمرض الحمرة عند الخيول وسبل الوقاية، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح حول الطرق السليمة للعناية بالخيول والمحافظة على صحتها.

وتأتي برامج الإرشاد البيطري الميداني في إطار خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة للتواصل المباشر مع المربيين والمستفيدين، وتوفير المعلومات الإرشادية المهمة.

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