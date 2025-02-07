شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. درجات حرارة منخفضة وصقيع على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، مع فرصة تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: متوسط الموج.