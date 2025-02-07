اخبار السعوديه

السعودية | الملتقى المهني الـ 12 بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم فعالياته بنجاح

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | الملتقى المهني الـ 12 بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم فعالياته بنجاح 1/2
  • السعودية | الملتقى المهني الـ 12 بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم فعالياته بنجاح 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الملتقى المهني الـ 12 بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم فعالياته بنجاح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز، الخميس، فعاليات الملتقى المهني الثاني عشر التي استمرت خمسة أيام، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

وشهد الملتقى الذي استهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات وعموم أفراد المجتمع، تنظيم أكثر من 35 برنامجًا تدريبيًا، وتقديم ما يزيد عن 160 استشارةً مهنية في 5 مجالات، استفاد منها أكثر من 5,000 مستفيد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا