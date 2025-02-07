السعودية | الملتقى المهني الـ 12 بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم فعالياته بنجاح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز، الخميس، فعاليات الملتقى المهني الثاني عشر التي استمرت خمسة أيام، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

وشهد الملتقى الذي استهدف الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، تنظيم أكثر من 35 برنامجًا تدريبيًا، وتقديم ما يزيد عن 160 استشارةً مهنية في 5 مجالات، استفاد منها أكثر من 5,000 مستفيد.

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