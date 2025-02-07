شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: لا توجد فرص لنزول أمطار على معظم مناطق المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أنه لا توجد فرص لنزول أمطار على معظم مناطق المملكة.

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: “صباح اليوم تكونت عاصفة رملية أثرت علي المناطق الشمالية بالمملكة، كمنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، ووصلت سرعة الرياح إلي 70 كيلو متر في الساعة”.

وأضاف: “العاصفة الرملية تحركت وهي مقبلة علي منطقة حائل وبعدها القصيم ويتوقع معها انخفاض أو انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، لكن في المناطق الشمالية تحسنت الرؤية”.

وتابع: “لا توجد فرص منتظرة لهطول الأمطار مع هذه الموجة على معظم مناطق المملكة”.

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