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الجهني: موجة الغبار الكثيفة تقترب من مدينة حائل

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الجهني: موجة الغبار الكثيفة تقترب من مدينة حائل

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الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ ، أن موجة الغبار الكثيفة تدخل شمال منطقة حائل.

وكتب الجهني عبر حسابه بمنصة إكس: ” موجة الغبار الكثيفة تدخل الان شمال منطقة حائل، وتقترب من مدينة حائل”.

ويشهد عدد من مناطق المملكة موجة غبار واسعة وكثيفة اليوم الخميس على مناطق الجوف والحدود الشمالية وسوف ينتقل الغبار إلى مناطق أخرى مساء اليوم ويوم غد الجمعة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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