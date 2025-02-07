شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: موجة الغبار الكثيفة تقترب من مدينة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، أن موجة الغبار الكثيفة تدخل شمال منطقة حائل.

وكتب الجهني عبر حسابه بمنصة إكس: ” موجة الغبار الكثيفة تدخل الان شمال منطقة حائل، وتقترب من مدينة حائل”.

ويشهد عدد من مناطق المملكة موجة غبار واسعة وكثيفة اليوم الخميس على مناطق الجوف والحدود الشمالية وسوف ينتقل الغبار إلى مناطق أخرى مساء اليوم ويوم غد الجمعة .

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