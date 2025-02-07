السعودية | بافتتاح “باكسوود” البريطانية… الرياض تواصل جذب المدارس العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، عن افتتاح مدرسة باكسوود البريطانية -إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة- في العاصمة الرياض، ضمن «برنامج استقطاب المدارس العالمية»، بالتعاون مع وزارتَي «التعليم» و«الاستثمار».

تأتي هذه الخطوة بهدف جذب المؤسسات التعليمية الرائدة من جميع أنحاء العالم؛ بما يتماشى مع أهداف «رؤية ‏السعودية 2030»، لتعزيز قطاع التعليم، وتحسين جودة الحياة عبر استقطاب المدارس العالمية.

وستُقدم مدرسة ‏باكسوود الرياض البريطانية برامج تعليمية، تشمل جميع المراحل الدراسية من الروضة حتى الثانوية.‏

وتهدف الهيئة عبر البرنامج إلى الإسهام في تنمية القطاع بالرياض مع الجهات المعنية؛ لاستقطاب المدارس العالمية، بما يُحقق الاستفادة من تجاربها المتميِّزة، ‏وخبراتها التراكمية، وتنويع فرص التعليم للسكان؛ تعزيزاً لجودة الحياة في المدينة بصفة عامة.‏

وتسعى لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة وجاذبة للمواهب تدعم الإبداع والتفكير النقدي، وتُقدّم فرص تعلّم وعمل مميزة وطموحة، تواكب الرؤى التطويرية لمدينة الرياض، في طريقها لتكون واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم.

ويأتي «استقطاب المدارس العالمية» ضمن برنامج «جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية»، الذي يُسهم في إضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي، ويوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ويهدف في الوقت نفسه إلى تحفيز الشركات على افتتاح مقرات في السعودية.

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