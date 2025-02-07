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تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة على الحدود الشمالية بداية من الجمعة

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واس - طريف 0 تبليغ

  • تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة على الحدود الشمالية بداية من الجمعة 1/3
  • تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة على الحدود الشمالية بداية من الجمعة 2/3
  • تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة على الحدود الشمالية بداية من الجمعة 3/3

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تأثر منطقة الحدود الشمالية، بموجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الجمعة القادم.
وتشمل مدينة عرعر ومحافظتي طريف والعويقلية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
طقس الحدود الشمالية - أرشيفية
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية - واس

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، يصاحبها تكوّن الصقيع.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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