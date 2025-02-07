شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ3 تحت الصفر.. موجة باردة على الحدود الشمالية بداية من الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تأثر منطقة الحدود الشمالية، بموجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الجمعة القادم.وتشمل مدينة عرعر ومحافظتي طريف والعويقلية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، يصاحبها تكوّن الصقيع.