شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الصفر.. موجة باردة على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أماكن الموجة الباردة

استمرار العواصف الترابية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الأتربة المثار

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أتربة مثارة

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عواصف ترابية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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عواصف ترابية

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الدمام - شريف احمد - تشهد أجزاء من 4 مناطق موجة باردة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، وحسبفي تقريره عن، فإن الظاهرة تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وموقق وبقعاء وحائل وسميراء.الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وتبوك وعلقان.عواصف ترابية على الشرقيةنبهفي تقريره عنمن استمرارة والعواصف الترابية على المنطقة الشرقية خلال ساعات المساء من ليلة الخميس الجمعة، تمتد إلى ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعةوتشهد حفر الباطن وقرية العليا استمرار العواصف الترابية حتى الساعة 1 من صباح يوم الجمعةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقلوتشهد أماكن أخرى في الشرقية أتربة مثارة حتى الساعة 11 مساء اليوم الخميس في بعض الأماكن، وحتى الساعة 1 من صباح يوم الجمعة في أماكن أخرىويشمل التنبيه الجبيل والخبر والقطيف ورأس تنورة والنعيرية الخفجيوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتنبهفي تقريره عنبالإنذار الأحمر) منعلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف خلال ساعات المساء من ليلة الخميس/الجمعةوتستمر الظاهرة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الخميس في بعض الأماكن، وحتى 1 من صباح الجمعة في أماكن أخرىويشمل التنبيه العويقيلة وعرعر ورفحاء في الحدود الشمالية، ودومة الجندل وسكاكا في الجوفوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل