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شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الصفر.. موجة باردة على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشهد أجزاء من 4 مناطق موجة باردة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، وحسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فإن الظاهرة تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.
تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وتبوك وعلقان.
عواصف ترابية على الشرقية
وتشهد حفر الباطن وقرية العليا استمرار العواصف الترابية حتى الساعة 1 من صباح يوم الجمعة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والقطيف ورأس تنورة والنعيرية الخفجي.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الخميس في بعض الأماكن، وحتى 1 من صباح الجمعة في أماكن أخرى.
ويشمل التنبيه العويقيلة وعرعر ورفحاء في الحدود الشمالية، ودومة الجندل وسكاكا في الجوف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
أماكن الموجة الباردةحائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وموقق وبقعاء وحائل وسميراء.
الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة وطريف وعرعر.
تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وتبوك وعلقان.
عواصف ترابية على الشرقية
استمرار العواصف الترابيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأتربة المثارة والعواصف الترابية على المنطقة الشرقية خلال ساعات المساء من ليلة الخميس الجمعة، تمتد إلى ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة.
وتشهد حفر الباطن وقرية العليا استمرار العواصف الترابية حتى الساعة 1 من صباح يوم الجمعة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
أتربة مثارةوتشهد أماكن أخرى في الشرقية أتربة مثارة حتى الساعة 11 مساء اليوم الخميس في بعض الأماكن، وحتى الساعة 1 من صباح يوم الجمعة في أماكن أخرى.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والقطيف ورأس تنورة والنعيرية الخفجي.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
عواصف ترابيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس) بالإنذار الأحمر) من عواصف ترابية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف خلال ساعات المساء من ليلة الخميس/الجمعة.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الخميس في بعض الأماكن، وحتى 1 من صباح الجمعة في أماكن أخرى.
ويشمل التنبيه العويقيلة وعرعر ورفحاء في الحدود الشمالية، ودومة الجندل وسكاكا في الجوف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.