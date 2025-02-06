شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ذكرت إمارة منطقة الرياض، أن اللجنة الأمنية بالإمارة أغلقت محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.كما صادرت عددًا من الرتب والشعارات العسكرية.وجاء في موقع الأمانة: "صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.ونُفذت الجولة التفتيشية بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.