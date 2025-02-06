شكرا لقرائتكم خبر روح قبل لا تروح.. رحلات لا تُنسى لاكتشاف جمال شتاء السعودية ​ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستمتع عشاق الرحلات والتنزه في المملكة من مواطنين ومقيمين وزوار، هذه الأيام من شهر فبراير، بالعديد من التجارب والرحلات التي يكتشفون من خلالها ما يتمتع به (شتاء السعودية) من أجواء رائعة وفعاليات مثيرة.

فمن الطبيعة إلى التاريخ، ومن المغامرة إلى الاستكشاف، تتنوع التجارب في العديد من مناطق المملكة، لاستقطاب عشاق الشتاء؛ ففي البحر الأحمر يمكن للسائح أن يبحر مع (أرويا كروز)، أول خط رحلات بحرية عربية على الإطلاق، ليستمتع بإجازة فريدة من نوعها، مصممة خصيصًا لتعكس الضيافة العربية الأصيلة؛ التي تميز المملكة عن العالم، حيث يبحر الزائر في رحلة استثنائية ذات ملامح عربية مميزة عبر مدن البحر الأحمر، بين مزيج من المتعة والتجارب الواقعية، وأرقى المطاعم العالمية، والعروض الحية، أو الاسترخاء في أروقة الجمال، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المتنوعة.

ومن البحر إلى البر في جدة، حيث سباقات (فورمولا إي) للسيارات الكهربائية، الذي ينطلق يومي 14 و15 فبراير الجاري، في سباقات شوارع بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة مع إضاءة مسار السباق بأحدث تقنيات الإضاءة، كما يستمتع السياح والزوار وعشاق السباقات، المتوافدون على جدة هذه الأيام لمتابعة سباق (فورمولا إي)، بالعديد من الوجهات والفعاليات المشوّقة التي تزخر بها محافظة جدة ذات المقومات السياحية الفريدة.

ومن جدة إلى العلا، والتي تُعدُّ واحدة من أكثر الوجهات جاذبية، حيث تقدم تجربة تجمع بين الأصالة والحداثة. يمكن للزوار استكشاف الحِجر، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية، والاستمتاع بجولات المنطاد التي تكشف جمال الطبيعة الصحراوية الخلابة. كما تُقام في العلا حفلات موسيقية وعروض فنية ضمن فعاليات شتاء طنطورة..

ومن العلا إلى الدرعية، حيث يستقطب (مطل البجيري) زواره من خلال المشاركة في قصص وأسلوب حياة الدولة السعودية الأولى عير برامج ثقافية متنوعة، يركز كلٌّ منها على تفاصيل مهمة في البجيري ضمن أقسام مترابطة لتقديم تجربة سردية متكاملة، إلى جانب أنشطة ترفيهية وثقافية وإطلالات ومساحات مخصصة للاسترخاء والتنزه، إضافة إلى التسوق في نخبة من المحال والمطاعم المحلية والعالمية التي تناسب مختلف الأذواق.

أما عشاق الرحلات الخيالية، فيمكن لهم أن يستمتعوا برحلة عبر الزمن إلى أهم أحداث المملكة منذ تأسيس الدرعية عام 850هـ، وذلك من خلال (تجربة 850) التفاعلية الفريدة؛ التي تعيد حكايات غنية بماضيها وأبطالها، مثل تجربة (ردّاد أرضه)، التي تحكي قصة الإمام تركي بن عبدالله؛ مؤسس الدولة السعودية الثانية، وتجربة (المنقية)؛ التي تحكي قصة أول فرقة عسكرية في الدولة السعودية الأولى.

لا تفوّت الفرصة.. آخر أيام المتعة بانتظارك!

ما زال هناك أكثر من 1000 تجربة و500 عرض سياحي في 7 وجهات سعودية ساحرة، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر. استمتع بمواسم الفنون والمغامرات، من موسم الرياض والدرعية والعلا إلى رالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية، وانطلق في تجربة التخييم والهايكينغ وسط أجواء شتوية مثالية.

لا تضيع الفرصة! عش التجربة قبل أن ينتهي الموسم، واكتشف التفاصيل عبر الرابط:

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