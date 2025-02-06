شكرا لمتابعة خبر عن المسند: شهري مارس وأبريل الأكثر غزارة في الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عبدالله المسند، عن توقعاته لموسم الأمطار وما تبقى منه من أشهر.

وقال المسند إن موسم الأمطار يبدأ عادةً من منتصف أكتوبر ويمتد حتى نهاية مايو، وقد مضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وتبقى منه نحو أربعة أشهر.

ولفت إلى أن النصف الثاني من الموسم عادة يكون أغزر أمطارًا من النصف الأول، لا سيما خلال شهري مارس وأبريل.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية برياح شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقي.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على مناطق الباحة، عسير، جازان.