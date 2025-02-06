شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: تصحيح الأخطاء الإملائية في الهويات الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية تعمل على تحسين جودة البيانات ومراجعة السجلات المدنية، مع تصحيح الأخطاء الإملائية الواضحة في الهويات الوطنية.

وقال الجاسر لصحيفة «عكاظ»: “يمكن لأي مواطن التقدم لأي من مكاتب الأحوال بطلب التصحيح” .

ويأتي ذلك نظرًا لوجود أخطاء إملائية شائعة في بعض الهويات الوطنية، تتضمن غياب همزة القطع، والياء الأخيرة، والتاء المربوطة في بعض الأسماء مثل: إبراهيم، أحمد، إيمان، وفاطمة، بالإضافة إلى اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.