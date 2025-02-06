شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: 22 فبراير إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص وغير الربحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموعد إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص وغير الربحي.

وذكرت الوزارة أن إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص وغير الربحي يوم السبت 22 فبراير 2025م الموافق 23 شعبان 1446هـ.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمر ملكي كريم بأن يكون يوم 22 فبراير يومًا للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.