شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي ملك السويد في ضحايا إطلاق نار داخل مدرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب مملكة السويد الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة في السويد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لجلالتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقُدم أحر التعازي وصادق المواساة لجلالتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.