شكرا لمتابعة خبر عن مساند: يحق العامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت منصة “مساند”، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن من حق العامل المنزلي الحصول على إجازة أسبوعية لمدة يوم واحد بأجر كامل، وذلك لضمان راحته وتعزيز إنتاجيته خلال بقية أيام العمل.

ويأتي منح العامل المنزلي يوم راحة أسبوعية ضمن إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وفقًا للوائح المعتمدة من الوزارة، والتي تهدف إلى حفظ حقوق الطرفين وتحقيق بيئة عمل متوازنة وعادلة.

تُعدّ منصة مساند المنصة الرسمية المعنية بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، حيث توفر حلولًا متكاملة لأصحاب العمل، من اختيار العمالة المناسبة والتعاقد الإلكتروني إلى إصدار التأشيرات ومتابعة الطلبات ،كما تعمل على تعزيز الوعي بحقوق العمال وأصحاب العمل من خلال نشر الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المنزلي في المملكة.

ودعت المنصة جميع أصحاب العمل إلى الالتزام بالأنظمة المقررة لضمان بيئة عمل قائمة على الاحترام والحقوق المتبادلة، مشيرةً إلى أن الامتثال لهذه اللوائح يسهم في تحسين تجربة العمل المنزلي وتعزيز الاستقرار بين الطرفين.