شكرا لمتابعة خبر عن رائد العمري: أسرار من القرآن تجعلك تحصل على الأرزاق بسرعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ذكر المؤثر على مواقع التواصل الإجتماعي رائد العمري أسراراً من القرآن تجعلك تحصل على الأرزاق بسرعة.

وقال العمري: ” أعطانا الله سبحانه وتعالى أسرار في القرآن تجعل الأموال تتدفق علينا بشكل كبير جداً” مشيراً إلى أن أولى هذه الأسرار تتضمن في الاستغفار .

وأضاف “الذنوب تمنع الأرزاق فالاستغفار يجلب الرزق ، كما أن قوة التوكل على الله من الأمور القوية لجلب الأرزاق ، فضلا عن الدعاء بقيام الليل ”