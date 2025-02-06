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رائد العمري: أسرار من القرآن تجعلك تحصل على الأرزاق بسرعة.. فيديو

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رائد العمري: أسرار من القرآن تجعلك تحصل على الأرزاق بسرعة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ذكر المؤثر على مواقع التواصل الإجتماعي رائد العمري أسراراً من القرآن تجعلك تحصل على الأرزاق بسرعة.

وقال العمري: ” أعطانا الله سبحانه وتعالى أسرار في القرآن تجعل الأموال تتدفق علينا بشكل كبير جداً” مشيراً إلى أن أولى هذه الأسرار تتضمن في الاستغفار .

وأضاف “الذنوب تمنع الأرزاق فالاستغفار يجلب الرزق ، كما أن قوة التوكل على الله من الأمور القوية لجلب الأرزاق ، فضلا عن الدعاء بقيام الليل ”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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