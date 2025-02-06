شكرا لمتابعة خبر عن المسند: العاصفة الغبارية الأولى تغادر طريف وتتجه إلى حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن العاصفة الغبارية الأولى في هذا الموسم تغادر حاليًا مناطق طريف وعرعر وسكاكا.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: “العاصفة الغبارية الأولى في هذا الموسم تغادر ‎طريف وعرعر وسكاكا، وتتجه إلى ‎حائل، وهي قليلة إلى متوسطة الكثافة، هذا والله أعلم” .

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى 40-49 كلم/ساعة.

كما توقع في تقريره لهذا اليوم عن تأثر أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية برياح شديدة السرعة تؤدي إلى عواطف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.