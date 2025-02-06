شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة المدينة المنورة بقطاع ينبع مقيمًا من الجنسية السودانية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

