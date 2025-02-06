شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. عواصف ترابية على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من عواصف ترابية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف خلال ساعات المساء من ليلة الخميس/الجمعة.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الخميس في بعض الأماكن، وحتى 1 من صباح الجمعة في أماكن أخرى.

ويشمل التنبيه العويقيلة وعرعر ورفحاء في الحدود الشمالية، ودومة الجندل وسكاكا في الجوف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

أمطار على مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.





وتستمر الأمطار حتى الساعة 8 من مساء اليوم الخميس، على القنفذة والليث.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أتربة مثارة على ذعبلوتن

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على ذعبلوتن حلال فترة المساء اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات



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أمطار على عسير

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظتي أحد رفيدة، وخميس مشيط.

إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.

