شكرا لقرائتكم خبر عن لتطوير التعاون.. وزير التجارة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته الكمبودية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التعاون الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مع وزير التجارة في مملكة كمبوديا السيدة تشام نيمول.وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا في المجال التجاري، التي تهدف إلى تطوير التعاون التجاري وتنويعه، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص التجارة الدولية، وتيسير التجارة بين الطرفين.وتشمل المذكرة التعاون في عددٍ من المجالات المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات والمؤتمرات والندوات والأنشطة الترويجية الأخرى التي تقام على أراضي كل منهما؛ للترويج للسلع والخدمات التجارية واستكشاف الفرص التجارية في كلا البلدين.إضافة إلى مشاركة وتبادل الوفود التجارية وممثلي القطاع العام والخاص عن التجارة والأنشطة التجارية، وبحث الفرص التجارية الدولية وتبادلها، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.وأكَّد القصبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات الدولية مع كل دول العالم على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن مملكة كمبوديا تعد واحدة من بين الاقتصادات الواعدة وسريعة النمو في جنوب شرق آسيا، مع سعي المملكة في تعزيز التعاون التجاري مع كل دول العالم خصوصًا الدول الآسيوية.