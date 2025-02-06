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إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات من أحياء مليجة خلال شهر

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اليوم - مليجة 0 تبليغ

إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات من أحياء مليجة خلال شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات من أحياء مليجة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية مليجة، خلال شهر يناير 2025م، 384 طن من النفايات المنزلية والصلبة، و3068 طن من الأنقاض الصلبة، وذلك في أحياء مليجة والمراكز التابعة لها، والتي تأتي ضمن جهودها المستمرة للنظافة، وتحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة.
وتقوم البلدية بمعالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري منها، النظافة العامة، وإصلاح الحواجز الخرسانية، وإغلاق حفر الشوارع، وأعطال الإنارة، وكذلك إصلاح الأرصفة المتهالكة. نعمـل علـى رفـع كـفـاءة الطرق
و تعزيز السلامـة الـمـروريـة بها
من خلال أعمال تخطيط الطرقThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— بلدية مليجة (@Malijah_mun)

عمل كثيف


نوه رئيس بلدية مليجة، الأستاذ مناحي بن سعيدان، إلى حرص البلدية المتواصل في تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى سعي البلدية بتكثيف العمل المستمر لتحسين المشهد الحضري والحد من البلاغات، مع التركيز على تطوير الأعمال المنفذة لتعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
 إعادة تأهيل وصيانة الطرق في مليجة بمساحة 11 ألف متر مربع

ودعا الجميع بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، وعدم إلقاء المخلفات بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر مركز البلاغات940.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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