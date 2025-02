شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات من أحياء مليجة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية مليجة، خلال شهر يناير 2025م، 384 طن من النفايات المنزلية والصلبة، و3068 طن من الأنقاض الصلبة، وذلك في أحياء مليجة والمراكز التابعة لها، والتي تأتي ضمن جهودها المستمرة للنظافة، وتحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة.وتقوم البلدية بمعالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري منها، النظافة العامة، وإصلاح الحواجز الخرسانية، وإغلاق حفر الشوارع، وأعطال الإنارة، وكذلك إصلاح الأرصفة المتهالكة. نوه رئيس بلدية مليجة، الأستاذ مناحي بن سعيدان، إلى حرص البلدية المتواصل في تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى سعي البلدية بتكثيف العمل المستمر لتحسين المشهد الحضري والحد من البلاغات، مع التركيز على تطوير الأعمال المنفذة لتعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.ودعا الجميع بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، وعدم إلقاء المخلفات بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر مركز البلاغات940.