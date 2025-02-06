شكرا لقرائتكم خبر عن ”داون تاون“.. انطلاق أول معرض للتصميم المعاصر في المملكة مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل



وتعد منطقة إبداعية تجمع بين البنية التحتية الثقافية المتطورة وسحر حي الطريف التاريخي المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. معرض داون تاون ديزاين سيوفر المعرض، الذي يُنظم بالتعاون مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية، تجربة فريدة لعشاق التصميم وقادة الصناعة.

وسيتمكن الزوار من الوصول إلى علامات تجارية معاصرة وأصلية، بالإضافة إلى التعرف على الأعمال ذات الإصدارات المحدودة من مختلف أنحاء العالم.

كما سيتيح المعرض الفرصة للتفاعل، مع المصممين المحليين والإقليميين واستوديوهات التصميم. مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة تشمل قائمة العارضين مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة في مجالاتها، حيث تقدم ”هدى لايتنج“ حلولاً مبتكرة ومجموعات متنوعة للإضاءة، وتستعرض ”كوزنتينو“ أحدث المواد السطحية المستدامة.

تعرض ”ناتوزي“ تشكيلتها الحديثة والمتطورة من الأثاث، بينما تكشف ”إيوان مكتبي“ عن شراكة جديدة مع مبدع محلي لابتكار تصاميم فريدة.

وتقدم ”كوليكشينال“ مجموعة مختارة من التميز في التصميم المعاصر والقطع ذات الإصدار المحدود، والتي تضم أسماء دولية مرموقة. كما تعرض ”لاسفيت“ و”فينيني“ تركيبات زجاجية فريدة مصنوعة يدويًا ومصممة وفقًا للطلب الشخصي.

سوق التصميم الداخلي في السعودية ويتوقع أن يشهد سوق التصميم الداخلي في السعودية نموًا ملحوظًا، حيث تُقدر قيمته بحوالي 3,66 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ليصل إلى 4,63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

يأتي هذا النمو مدفوعًا بالتطورات العقارية في مجالات التجزئة والضيافة والعقارات السكنية الفاخرة، ومن بين المشروعات البارزة التي تسهم في هذا الطلب المتزايد المشروعات المعترف بها عالميًا مثل ”نيوم“، و”ذا لاين“، و”بوابة الدرعية“.

علاوة على ذلك، سيلعب معرض ”داون تاون ديزاين الرياض“ دورًا مهمًا في تلبية احتياجات هذا القطاع المتنامي، متماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة الثقافية. قطاع التصميم في السعودية وعلقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم د. سمية بنت سليمان السليمان: ”إن قطاع التصميم في المملكة جزء لا يتجزأ من ثقافتنا، وتعكس قيم تراثنا. كجزء من رؤية 2030، ندعم مجتمع التصميم المزدهر ونوفر فرصًا تعكس التنوع الثقافي الغني للمملكة.

ويوفر معرض 'داون تاون ديزاين الرياض' بيئة إبداعية حيوية تجمع بين مشهد التصميم المحلي والعالمي، مما يعزز مكانة المملكة كصوت رائد في مجتمع التصميم والثقافة.“

وأضافت مديرة معرض داون تاون ديزاين ميتي ديجن كريستنسن، ”نشعر بالسعادة والشغف تجاه مجتمع التصميم في السعودية، ويسعدنا إطلاق معرض 'داون تاون ديزاين الرياض'. سنقدم تجربة فريدة من نوعها. أول معرض للتصميم المعاصر الراقي في المملكة وتابعت: سيكون أول معرض للتصميم المعاصر الراقي في المملكة، يجمع بين العلامات التجارية العالمية والإقليمية وبين نخبة من المعماريين والمصممين الداخليين والمطورين وعشاق التصميم. نعمل على خلق بيئة حافلة بالاتصال المثمر والتعاون الإبداعي، مع رغبة صادقة في تعزيز وتطوير مشهد التصميم في البلاد.“

وواصلت: ”بفضل السمعة المتميزة التي اكتسبها معرض“ داون تاون ديزاين ”على مدار عقد من الزمن في الشرق الأوسط، يُشرفنا التعاون مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية.

وذكرت: سنعمل معًا على تعزيز قطاع التصميم الإقليمي والدولي، مما يتيح له فرصة الوصول إلى هذه السوق الديناميكية من خلال تقديم مُنظم ومتميز لأفضل التصاميم المعاصرة.“

وسيُقام معرض ”داون تاون ديزاين الرياض“ في حي جاكس الإبداعي، حيث ستتوزع فعالياته عبر قاعات العرض الحديثة والمناطق المخصصة لكبار الشخصيات.

تجارب ثقافية غامرة وسيُقدم المعرض، الذي سيستمر لأربعة أيام، تجارب ثقافية غامرة تمزج بين الفن المعاصر النابض بالحياة والتصاميم الإبداعية، مما سيجعل منه وجهة استثنائية لعشاق الفنون والتصميم.

يقع مركز حي جاكس الإبداعي في الدرعية، ويعتبر موقعًا تراثيًا صناعيًا فريدًا من نوعه، إذ يبعد مسافة 30 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويوفر هذا الموقع المميز للزوار المحليين والدوليين القادمين لحضور فعالية ”داون تاون ديزاين الرياض“ تجربة سفر مريحة وسلسة.

ويحتضن حي جاكس نخبة من الفنانين البارزين والمعارض المميزة ووسائل الإعلام الرائدة والوكالات الإبداعية، كما يضم المتحف السعودي للفن المعاصر، الذي يعد أول متحف للفن المعاصر في المملكة، مما يجعله محورًا ثقافيًا وفنيًا فريدًا. الدمام - شريف احمد - يشهد ”داون تاون ديزاين“، المعرض البارز في مجال التصميم المعاصر والجودة الفائقة في الشرق الأوسط، انطلاق نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية في 20 إلى 23 مايو 2025 في حي جاكس بالرياض.وتعد منطقة إبداعية تجمع بين البنية التحتية الثقافية المتطورة وسحر حي الطريف التاريخي المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.سيوفر المعرض، الذي يُنظم بالتعاون مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية، تجربة فريدة لعشاق التصميم وقادة الصناعة.وسيتمكن الزوار من الوصول إلى علامات تجارية معاصرة وأصلية، بالإضافة إلى التعرف على الأعمال ذات الإصدارات المحدودة من مختلف أنحاء العالم.كما سيتيح المعرض الفرصة للتفاعل، مع المصممين المحليين والإقليميين واستوديوهات التصميم.تشمل قائمة العارضين مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة في مجالاتها، حيث تقدم ”هدى لايتنج“ حلولاً مبتكرة ومجموعات متنوعة للإضاءة، وتستعرض ”كوزنتينو“ أحدث المواد السطحية المستدامة.تعرض ”ناتوزي“ تشكيلتها الحديثة والمتطورة من الأثاث، بينما تكشف ”إيوان مكتبي“ عن شراكة جديدة مع مبدع محلي لابتكار تصاميم فريدة.وتقدم ”كوليكشينال“ مجموعة مختارة من التميز في التصميم المعاصر والقطع ذات الإصدار المحدود، والتي تضم أسماء دولية مرموقة. كما تعرض ”لاسفيت“ و”فينيني“ تركيبات زجاجية فريدة مصنوعة يدويًا ومصممة وفقًا للطلب الشخصي.ويتوقع أن يشهد سوق التصميم الداخلي في السعودية نموًا ملحوظًا، حيث تُقدر قيمته بحوالي 3,66 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ليصل إلى 4,63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.يأتي هذا النمو مدفوعًا بالتطورات العقارية في مجالات التجزئة والضيافة والعقارات السكنية الفاخرة، ومن بين المشروعات البارزة التي تسهم في هذا الطلب المتزايد المشروعات المعترف بها عالميًا مثل ”نيوم“، و”ذا لاين“، و”بوابة الدرعية“.علاوة على ذلك، سيلعب معرض ”داون تاون ديزاين الرياض“ دورًا مهمًا في تلبية احتياجات هذا القطاع المتنامي، متماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة الثقافية.وعلقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم د. سمية بنت سليمان السليمان: ”إن قطاع التصميم في المملكة جزء لا يتجزأ من ثقافتنا، وتعكس قيم تراثنا. كجزء من رؤية 2030، ندعم مجتمع التصميم المزدهر ونوفر فرصًا تعكس التنوع الثقافي الغني للمملكة.ويوفر معرض 'داون تاون ديزاين الرياض' بيئة إبداعية حيوية تجمع بين مشهد التصميم المحلي والعالمي، مما يعزز مكانة المملكة كصوت رائد في مجتمع التصميم والثقافة.“وأضافت مديرة معرض داون تاون ديزاين ميتي ديجن كريستنسن، ”نشعر بالسعادة والشغف تجاه مجتمع التصميم في السعودية، ويسعدنا إطلاق معرض 'داون تاون ديزاين الرياض'. سنقدم تجربة فريدة من نوعها.وتابعت: سيكون أول معرض للتصميم المعاصر الراقي في المملكة، يجمع بين العلامات التجارية العالمية والإقليمية وبين نخبة من المعماريين والمصممين الداخليين والمطورين وعشاق التصميم. نعمل على خلق بيئة حافلة بالاتصال المثمر والتعاون الإبداعي، مع رغبة صادقة في تعزيز وتطوير مشهد التصميم في البلاد.“وواصلت: ”بفضل السمعة المتميزة التي اكتسبها معرض“ داون تاون ديزاين ”على مدار عقد من الزمن في الشرق الأوسط، يُشرفنا التعاون مع هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة السعودية.وذكرت: سنعمل معًا على تعزيز قطاع التصميم الإقليمي والدولي، مما يتيح له فرصة الوصول إلى هذه السوق الديناميكية من خلال تقديم مُنظم ومتميز لأفضل التصاميم المعاصرة.“وسيُقام معرض ”داون تاون ديزاين الرياض“ في حي جاكس الإبداعي، حيث ستتوزع فعالياته عبر قاعات العرض الحديثة والمناطق المخصصة لكبار الشخصيات.وسيُقدم المعرض، الذي سيستمر لأربعة أيام، تجارب ثقافية غامرة تمزج بين الفن المعاصر النابض بالحياة والتصاميم الإبداعية، مما سيجعل منه وجهة استثنائية لعشاق الفنون والتصميم.يقع مركز حي جاكس الإبداعي في الدرعية، ويعتبر موقعًا تراثيًا صناعيًا فريدًا من نوعه، إذ يبعد مسافة 30 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.ويوفر هذا الموقع المميز للزوار المحليين والدوليين القادمين لحضور فعالية ”داون تاون ديزاين الرياض“ تجربة سفر مريحة وسلسة.ويحتضن حي جاكس نخبة من الفنانين البارزين والمعارض المميزة ووسائل الإعلام الرائدة والوكالات الإبداعية، كما يضم المتحف السعودي للفن المعاصر، الذي يعد أول متحف للفن المعاصر في المملكة، مما يجعله محورًا ثقافيًا وفنيًا فريدًا.