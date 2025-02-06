شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد الجمعية الأمريكية لمركز خدمات السموم الشرعيه في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مركز خدمات السموم الشرعية في جدة على تجديد الاعتماد من الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP" بعد اجتيازه بنجاح تقييم معايير الاعتماد الصارمة.

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام المركز بأعلى معايير الجودة العالمية في مجال الفحوصات المعملية، وحرصه على تقديم خدمات دقيقة وموثوقة تلبي احتياجات المستفيدين. فحوصات المخدرات للعينات البيولوجية يشمل هذا الاعتماد إجراء فحوصات المخدرات للعينات البيولوجية والمواد الخام وعينات الطب الشرعي، بالإضافة إلى الفحوصات التأكيدية.

ويسهم هذا الاعتماد في تعزيز مكانة المركز كمرجع موثوق به في مجال السموم الشرعية على المستويين المحلي والدولي.