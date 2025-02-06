شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم ليفي ينهي معاناة ثلاثينية بمستشفى القنفذة العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في قسم النساء والولادة بمستشفى القنفذة العام، أحد مرافق تجمع مكة المكرمة الصحي، في استئصال ورم ليفي بالرحم، مما أنهى معاناة مريضة غير متزوجة تبلغ من العمر 37 عامًا.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة كانت تعاني من آلام حادة بسبب الورم الليفي، مما دفعها إلى مراجعة عدة مستشفيات بحثًا عن العلاج.

وعند وصولها إلى طوارئ النساء والولادة بالمستشفى، تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، حيث كشفت الأشعة التلفزيونية عن وجود ورم ليفي في الرحم.



تدخل جراحي



بعد تشخيص الحالة، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لاستئصال الورم، الذي بلغ حجمه 14×10 سم، مع الحفاظ على سلامة الرحم.

وقد تكللت العملية بالنجاح، دون حدوث أي مضاعفات، وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.



يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتجمع مكة المكرمة الصحي في تقديم رعاية طبية متقدمة وخدمات علاجية متكاملة للمرضى، بما يحقق أعلى معايير الجودة الصحية.