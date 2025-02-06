شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. معالجة 574 مستنقعًا وبركة مائية للحد من المهددات البيئية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت الفرق المختصة بأمانة محافظة الطائف 574 مستنقعًا وبركة مائية، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال العام المنصرم.

وشملت الجهود ردم وإزالة المستنقعات التي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، إلى جانب معالجة التجمعات المائية في بدرومات المنازل المهجورة لمنع تحولها إلى بؤر لتكاثر الحشرات.

معالجة المستنقعات والبرك المائية

ووضعت الإدارة العامة للصحة العامة خطة متكاملة لمعالجة التجمعات المائية والمواقع الرطبة، تضمنت تنفيذ عمليات رش متعددة الأنواع.



تحسين المشهد الحضري في الطائف

هذا إضافة إلى خطة استباقية لمواجهة الحالات المطرية، سعيًا للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من مسببات التلوث، وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع.

كما نفذت الإدارة العامة للنظافة خطة تكميلية لتحسين المشهد الحضري والحد من المشوهات البصرية، مع تسيير فرق مختصة للرش الضبابي والمكافحة الحشرية عبر فرق راجلة ومحمولة.

هذا إلى جانب دعم جهود النظافة في محيط حاويات النفايات والمواقع المتأثرة، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة وحماية السكان من المخاطر البيئية.