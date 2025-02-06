شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي ناجح بـ"ولادة مكة" ينقذ رضيعًا ابتلع قطعة معدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، التابع لتجمع مكة الصحي، من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر شهرين بعد ابتلاعه قطعة معدنية أدت إلى انسداد جزئي في مجرى التنفس والمريء قبل أن تصل إلى المعدة.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الحالة عاجلة، حيث خضع الرضيع للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود قطعة معدنية على هيئة "مشبك" داخل معدته.



بدون جراحة



سرعان ما تم نقل الطفل إلى غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في استخراج القطعة عبر المنظار دون الحاجة إلى تدخل جراحي، ليعود الطفل إلى وضعه الصحي الطبيعي.



وأضاف التجمع أن الرضيع خرج من المستشفى في اليوم التالي للعملية، بعد التأكد من استقرار حالته الصحية وعدم حدوث أي مضاعفات.



يُذكر أن الحادثة وقعت عندما كان شقيق الطفل الأكبر يلهو معه، مما أدى إلى إدخال المشبك في فمه عن طريق الخطأ، ليسبب حالة طبية طارئة كادت أن تودي بحياته.