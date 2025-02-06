شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة على ذعبلوتن

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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أمطار على عسير

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار

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رياح شديدة السرعة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياح شديدة السرعة

عواصف ترابية

انعدام في مدى الرؤية الأفقية

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.وتستمر الأمطار حتى الساعة 8 من مساء اليوم الخميس، على القنفذة والليث.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.نبهفي تقريره عنمنعلى ذعبلوتن حلال فترة المساء اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتيتوقعفي تقريره عناليوم الخميس، هطولعلى منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظتي أحد رفيدة، وخميس مشيطإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحةوأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءيتوقعفي تقريره عناليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ب، تؤدي إلىفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقيةكما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان