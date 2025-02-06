شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 8 من مساء اليوم الخميس، على القنفذة والليث.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
كما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 8 من مساء اليوم الخميس، على القنفذة والليث.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أتربة مثارة على ذعبلوتننبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على ذعبلوتن حلال فترة المساء اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أمطار على عسيريتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظتي أحد رفيدة، وخميس مشيط.
إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.
رياح شديدة السرعةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
كما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.