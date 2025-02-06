شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة على ذعبلوتن

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

.

.

أمطار على عسير

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار

.

.

.

رياح شديدة السرعة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياح شديدة السرعة

عواصف ترابية

انعدام في مدى الرؤية الأفقية

.

.

.

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجات مئوية حسب تقريرعنعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 13 درجة مئوية.- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.- الرياض 15 درجة مئوية.- جدة 23 درجة مئوية.- أبها 9 درجات مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 12 درجة مئوية.- حائل 9 درجات مئوية.- الباحة 10 درجات مئوية.- عرعر 7 درجة مئوية.- سكاكا 7 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية.- نجران 12 درجة مئوية.- الخرج 14 درجة مئوية.- المجمعة 13 درجة مئوية.- وادي الدواسر 12 درجة مئوية.- الدوادمي 13 درجة مئوية.- شرورة 14 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمنعلى ذعبلوتن حلال فترة المساء اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلبومتراتيتوقعفي تقريره عناليوم الخميس، هطولعلى منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظتي أحد رفيدة، وخميس مشيطإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحةوأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءيتوقعفي تقريره عناليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ب، تؤدي إلىفي حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقيةكما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان