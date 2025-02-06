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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 13 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.
- الرياض 15 درجة مئوية.
- جدة 23 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 12 درجة مئوية.
- حائل 9 درجات مئوية.
- الباحة 10 درجات مئوية.
- عرعر 7 درجة مئوية.
- سكاكا 7 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية.
- نجران 12 درجة مئوية.
- الخرج 14 درجة مئوية.
- المجمعة 13 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 12 درجة مئوية.
- الدوادمي 13 درجة مئوية.
- شرورة 14 درجة مئوية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلبومترات.
إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة
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وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
كما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 13 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.
- الرياض 15 درجة مئوية.
- جدة 23 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 12 درجة مئوية.
- حائل 9 درجات مئوية.
- الباحة 10 درجات مئوية.
- عرعر 7 درجة مئوية.
- سكاكا 7 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية.
- نجران 12 درجة مئوية.
- الخرج 14 درجة مئوية.
- المجمعة 13 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 12 درجة مئوية.
- الدوادمي 13 درجة مئوية.
- شرورة 14 درجة مئوية.
أتربة على ذعبلوتننبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على ذعبلوتن حلال فترة المساء اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلبومترات.
أمطار على عسيريتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظتي أحد رفيدة، وخميس مشيط.
إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.
رياح شديدة السرعةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
كما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.