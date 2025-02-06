انت الان تتابع 6 نصائح لمواجهة الإنفلونزا الموسمية .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قدم مستشفى عفيف العام مجموعة من النصائح المهمة لمساعدة المصابين بالإنفلونزا الموسمية على التعافي وتقليل انتقال العدوى، وشددت الإرشادات على أهمية عزل المصاب عن الآخرين قدر المستطاع، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

كما نصح المستشفى بغسل اليدين بشكل مستمر، والتخلص من المناديل المستخدمة فورًا، لتجنب انتشار الفيروس، مع الحرص على شرب الكثير من السوائل وتناول الأدوية المسكنة عند الحاجة حيث يساعد ذلك في التخفيف من الأعراض التي تستمر عادة من 7 إلى 14 يومًا، ثم يبدأ الجسم بالتعافي التدريجي.

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