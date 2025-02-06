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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: انتبهو من عودة الموجات الباردة وتابعوا درجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، “أن فترة بياع الخبل عباته” ليست هذه الفترة .
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هذه الفترة تطلق في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب.”
وعن ما إذا كانت موجات البرد انتهت أم لا، أضاف:” عادةً ما يتخلل الشبط كما المربعانية موجات دافئة مؤقتة، ومع ذلك، لا يُستبعد عودة الموجات الباردة، لذا يُنصح بأخذ الحيطة والحذر، ومتابعة درجات الحرارة عبر جوالك.”
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