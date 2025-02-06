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المسند: انتبهو من عودة الموجات الباردة وتابعوا درجات الحرارة

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الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، “أن فترة بياع الخبل عباته” ليست هذه الفترة .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هذه الفترة تطلق في العشر الأول من شهر ⁧‫مارس‬⁩ على وجه التقريب.”

وعن ما إذا كانت موجات البرد انتهت أم لا، أضاف:” عادةً ما يتخلل الشبط كما المربعانية موجات دافئة مؤقتة، ومع ذلك، لا يُستبعد عودة الموجات الباردة، لذا يُنصح بأخذ الحيطة والحذر، ومتابعة درجات الحرارة عبر جوالك.”


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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