شكرا لمتابعة خبر عن المسند: انتبهو من عودة الموجات الباردة وتابعوا درجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، “أن فترة بياع الخبل عباته” ليست هذه الفترة .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هذه الفترة تطلق في العشر الأول من شهر ⁧‫مارس‬⁩ على وجه التقريب.”

وعن ما إذا كانت موجات البرد انتهت أم لا، أضاف:” عادةً ما يتخلل الشبط كما المربعانية موجات دافئة مؤقتة، ومع ذلك، لا يُستبعد عودة الموجات الباردة، لذا يُنصح بأخذ الحيطة والحذر، ومتابعة درجات الحرارة عبر جوالك.”



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