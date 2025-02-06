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السوداني: علاقتنا مع المملكة في أفضل حالاتها وننسق معها في سوق الطاقة

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السوداني: علاقتنا مع المملكة في أفضل حالاتها وننسق معها في سوق الطاقة

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الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني على العلاقة القوية التي تربط المملكة بالعراق.

وقال السوداني في مقابلة صحفية: “العراق حريص مع أوبك+ على حقوق المستهلكين والمنتجين.”

وأضاف:” أصبح لدى العراق بيئة جاذبة في مجال الاستثمارات، وتعاقدنا على مشاريع ربط للكهرباء مع المملكة العربية .”

‏وتابع:” بدأنا بعملية ربط للطاقة مع دول الجوار لا سيما الأردن، وسننهي استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028.”

واختتم حديثه:” علاقتنا مع المملكة في أفضل حالاتها وننسق مع السعودية في مجال الأمن الإقليمي وسوق الطاقة والاستثمارات.”

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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