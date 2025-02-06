شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: اقتران الأحدب بالثريا الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء العالم العربي مساء اليوم، منظرٌ بديعٌ حيث سيمر القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب المشتري -عملاق النظام الشمسي- ونجم الدبران الأحمر والثريا، وهي فرصة للرصد الفلكي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كلًا من القمر والمشتري ساطعان بما يكفي لرؤيتهما بدون أي أجهزة رصد, حيث سيظهر المشتري نجمًا فضيًا ساطعًا غير متلألئ قرب القمر, ولكن يمكن أن يعزز استخدام المنظار أو تلسكوب صغير التجربة مما يسمح برؤية أقمار المشتري الأربعة الأكبر حجمًا – آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو – والمعروفة بأقمار غاليليو, حيث ستظهر هذه الأقمار على شكل نقاط صغيرة من الضوء مصطفة على جانبي المشتري.

وبيّن, أنه بالنسبة لعشاق التصوير الفلكي يوفر هذا الاقتران فرصة ممتازة لالتقاط بريق القمر إلى جانب المشتري, ويمكن أن تساعدك الكاميرا ذات الإعدادات اليدوية، والحامل الثلاثي في الحصول على صور واضحة.

ولفت أبو زاهرة, إلى أنه مع أن سطوع القمر قد يحجب النجوم القريبة، فإن عنقود نجوم الثريا الذي يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود, سيكون بالقرب من القمر هذه الليلة، والثريا لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء وكذلك وجود القمر، وسيظهر كذلك أثر السديم الذي تكونت منه هذه النجوم.

يُشار إلى أنه خلال ساعات الليل, ستتحرك هذه الأجرام السماوية نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها, ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق في مداره حول الأرض, ويمكن ملاحظة ذلك بتحديد مكان القمر بالنسبة لكوكب المشتري هذه الليلة ورصد موقعه يوم غد الجمعة, إذ سيلاحظ أن القمر غير موقعه بالنسبة للكوكب.