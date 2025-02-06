شكرا لمتابعة خبر عن المسند : بذرة الست ما هي إلا موروث فقط ولا أساس علمي لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن اليوم يدخل ما يُعرف بـ “⁧‫بذرة الست‬⁩”، وهي فترة معروفة عند المزارعين الأوائل، حيث زُعم أن أجواءها مثالية لزراعة معظم المحاصيل الزراعية.

‏وقال المسند عبر حسابه على موقع إكس :”هذا وإن كان لا يستقيم علميًا ولا عمليًا ولا منطقيًا – إلا أن الأوائل، وفقًا لملاحظاتهم وتجاربهم المحدودة، توصلوا إلى هذه النتيجة. ولا شك أن هذا الاجتهاد – بحسب معارفهم وإمكاناتهم – يُعد جهدًا مقدرًا، ويُشكرون عليه، إذ إنه يمثل إرهاصات المعرفة الزراعية الأولية”٠

‏وأضاف”لكن.. في ظل ما نملكه اليوم من تجارب علمية ومخبرية، وخبرات ميدانية تراكمية، لا يصح الاعتماد على هذا الموروث وحده دون النظر إلى المخرجات الزراعية الحديثة. فالزراعة اليوم تعتمد على دراسات علمية دقيقة، تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية، نوع التربة، ومتطلبات كل محصول، وهي معلومات موثقة ضمن روزنامة زراعية معتمدة، نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ عقود”٠

وتابع “وعليه، فإن تحديد ستة أيام ثابتة من السنة، تبدأ في 6 فبراير من كل عام، باعتبارها “الأيام المثلى” للزراعة، أمر لا يتفق مع الحقائق العلمية، ولا ينسجم مع نتائج البحوث الزراعية الحديثة.ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر بعض المحاصيل التي لا يمكن حصر زراعتها في هذه الأيام الست:

‏البصل،القرنبيط،الخس،الثوم،الفول،الجزر،اللفت،والفجل٠”

‏وأكمل “هذه المحاصيل وغيرها كثير، لا تُزرع خلال “الأيام الست” فحسب، بل تمتد فترات زراعتها وفقًا لعوامل مناخية وتقنية مدروسة. بل إن “بذرة الست” ليست هي الأيام المثلى لزراعتها و “الميدان يا حميدان”