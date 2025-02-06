شكرا لمتابعة خبر عن حزام الشهراني: من حارس أمن إلى فنان تشكيلي متألق .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع الشاب حزام الشهراني، أن يحول حياته من الحراسة الأمنية إلى عالم الفن التشكيلي، حيث بدأ مسيرته مع الرسم منذ صغره.

ورغم التحديات التي واجهها في وظيفته كحارس أمن، تمكن من استغلال أوقات فراغه في تحويلها إلى لحظات إبداعية، ليصبح اليوم أحد أبرز الأسماء في الساحة الفنية.

وأكد حزام في تصريحات إعلامية أن حب الرسم كان دائمًا جزءًا من شخصيته، حيث دفعه شغفه للفن إلى تطوير مهاراته عبر التجارب الفنية المتنوعة، قائلاً : “بدأت الرسم في سن مبكرة، وتعلمت من كل فنان تأثرت بأسلوبه”.

كما تحدث عن الأدوات التي يفضل استخدامها، مثل أقلام الرصاص والفحم، التي تتيح له التعبير عن أفكاره بدقة، مضيفًا: “لكل فنان تأثيره الخاص، وكل منهم يضيف لي شيئًا جديدًا”.

ويرى حزام أن وظيفته كحارس أمن لم تكن عائقًا أمام فنه، بل ساعدته على تخصيص وقت للرسم، الأمر الذي ساعده في تحقيق توازن بين العمل والهواية.

يعمل حزام حاليًا على تطوير مهاراته في مرسمه الخاص ويطمح إلى تحفيز الآخرين من خلال فنه، موضحًا: “أرغب في نقل رسالة ثقة وتحفيز، وأتمنى أن يصل فني إلى أكبر عدد من الناس”.