شكرا لمتابعة خبر عن جمعية تكامل الصحية ومجمع الملك فيصل الطبي يوقعان اتفاقية تعاون لدعم المرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقّعت جمعية تكامل الصحية اتفاقية تعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي، عضو تجمع الطائف الصحي، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الصحية والاجتماعية، ودعم المرضى التابعين للمجمع وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل بين الجهود الصحية والاجتماعية، من خلال توفير الخدمات العلاجية والتجهيزات الطبية، والمساهمة في برامج التوعية والتأهيل، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والبرامج التدريبية والتأهيلية. كما تشمل الاتفاقية العمل على تطوير منظومة التطوع الصحي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الصحي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية تكامل الصحية الدكتور علي الشمراني، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة؛ مشيراً إلى إن توقيع هذه الاتفاقية مع مجمع الملك فيصل الطبي يعد امتدادًا لرسالة الجمعية في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي، من خلال توفير خدمات علاجية متكاملة، وتجهيزات طبية حديثة، إضافة إلى تعزيز الوعي الصحي والتأهيل. نحن نؤمن بأن الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الصحية تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وتتيح لنا الفرصة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية التي نقدمها. كما أن الاتفاقية تعكس التزام الجمعية بتطوير منظومة التطوع الصحي والاجتماعي، واستثمار الكفاءات البشرية لخدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة الصحية.”

وأضاف الدكتور الشمراني إننا نعمل جاهدين على إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية بالشراكة مع مجمع الملك فيصل الطبي، تستهدف دعم المرضى، وتقديم التدريب والتأهيل للكوادر الصحية، فضلاً عن إقامة المؤتمرات وورش العمل التي تعزز من تبادل الخبرات وتحسين مستوى الرعاية الصحية. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030، التي تضع صحة الفرد والمجتمع في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين القطاع غير الربحي من الإسهام في التنمية الصحية بشكل أكبر وأكثر فاعلية.