السعودية | اتفاقية تعاون بين جمعية المودة للتنمية الأسرية و مركز تعارفوا للإرشاد الأسري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

أبرمت جمعية المودة للتنمية الأسرية ومركز تعارفوا للارشاد الاسري مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة بين الطرفين فيما يخص تنمية و رعاية الاسرة و الحفاظ على استقرارها عن طريق خدمات الإرشاد الأسري و النفسي و الاجتماعي و التربوي.

وقد وقع الاتفاقية عن جميعة المودة الأستاذ /محمد بن علي آل رضي رئيس جمعية المودة للتنمية الأسرية و عن مركز تعارفوا الدكتور/ سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري بحضور الأستاذ محمد عمير مدير الاستثمار الاجتماعي بالجمعية والأستاذة لمياء الشهراني منسقة الشركات والتطوير في المركز.

وثمن الأستاذ / محمد آل رضي توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار خدمة الأسرة والمجتمع من من خلال تقديم الخدمات ذات العلاقة بطبيعة ونشاط وأهداف كلا الطرفين.

و رحب الاستاذ آل رضي بالاتفاقية مشيداً بمركز تعارفوا للارشاد الأسري والقائمين عليه ومؤملاً بإذن الله في تقديم تعاون يخدم الأسرة في المقام الأول و من ثم المجتمع من خلال تمكين و تنمية الأسرة.

من جهته عبر الدكتور/ سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري عن سعادته البالغة بهذا التعاون وذلك مع جمعية رائدة و متميزة تضم خبرات طموحة ومبدعة في مجال تنمية الأسرة ويرأس عملها التنفيذي شخصية بارعة وتضم في عضوية مجلس إدارتها شخصيات اجتماعية لها باعها في العمل الإنساني والاجتماعي.

وتشمل مجالات التعاون تقديم أوجه الدعم المجتمعي وتقديم الاستشارات والإسرية والنفسية والإجتماعية والتربوية للمستفيدين.

كما تضمنت الاتفاقية بناء جسر تواصل بين الجهتين وتبادل الخبرات والقدرات بين الجمعية والمركز بما يحقق المصالح المشتركة فيما يخص رعاية و تمكين الأسرة لتحقيق الاستقرار الأسري مع نشر الثقافة والتوعية المجتمعية ذات العلاقة باختصاص كل طرف وتبادل الخبرات و تعزيز المسؤولية المجتمعية و كذلك التعاون في المجال الإعلامي والإرشادي في مجال عمل المركز و الجمعية، كذلك تبادل الخبرات و الزيارات فيما يخدم الطرفين.

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