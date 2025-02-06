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السعودية | القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها 1/2
  • السعودية | القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيندي كيرو، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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MO Nasa

MO Nasa

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