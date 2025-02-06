السعودية | «مانيج إنجن» تُكلل نجاح أول نسخة من “مؤتمر المستخدمين 2025” في المملكة العربية السعودية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «مانيج إنجن» تُكلل نجاح أول نسخة من “مؤتمر المستخدمين 2025” في المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت شركة «مانيج إنجن» (ManageEngine)، المتخصصة في إدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو، فعاليات “مؤتمر المستخدمين” الأول في المملكة العربية السعودية بنجاح كبير. عُقد المؤتمر على مدار يومي 4 و5 فبراير 2025 في فندق ماريوت بالرياض، وشهد مشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قادة صناعة بارزين وشركاء استراتيجيين وأكثر من 500 عميل من مختلف أنحاء المملكة.

ركز المؤتمر على التزام «مانيج إنجن» بتقديم أحدث الحلول المبتكرة والآمنة لإدارة تكنولوجيا المعلومات، والتي تدعم جهود القطاع الخاص والهيئات الحكومية في تحقيق أهداف التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. كما تضمن المؤتمر جلسات حوارية ومناقشات ثرية حول احتياجات سوق تكنولوجيا المعلومات السعودي سريع التطور، ودور «مانيج إنجن» في تعزيز هذا المجال من خلال منتجات متطورة تمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، سلط المؤتمر الضوء على جهود الشركة في توفير تجارب تقنية آمنة وفريدة للعملاء، مما يعكس التزامها بدعم الابتكار والتميز في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ثورة المعلومات الرقمية في المملكة العربية السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا سريعًا ومتسارعًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة. وفقًا لدراسة أجرتها شركة PwC، من المتوقع أن يصل سوق الحوسبة السحابية في المملكة إلى 3.9 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بالتحول السريع نحو الحلول السحابية واعتماد النماذج الهجينة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. كما أشار التقرير إلى توقعات ببلوغ حجم استثمارات سوق الأمن السيبراني السعودي 13.3 مليار ريال سعودي، مما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق الأمن السيبراني نموًا على مستوى العالم.

في هذا السياق، صرح “راجيش غانيسان”، الرئيس التنفيذي لشركة «مانيج إنجن»: “ساهمت المملكة العربية السعودية، من خلال تركيزها على رؤية 2030، في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد. ولضمان استمرارية هذا التحول، يجب على المؤسسات أن تدرك مستوى نضجها الرقمي. نحن في «مانيج إنجن» نهدف إلى مساعدة هذه المؤسسات على تحقيق النضج الرقمي المطلوب من خلال مجموعة شاملة من حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن، والتي تم تصميمها لتكون منصة متطورة ومتكاملة.”

من جانبه، أكد “نيرمال كومار مانوهاران”، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مانيج إنجن»، على التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء، قائلًا: “تتبع أجندتنا في المملكة نهجًا يركز على العملاء. وعلى مدار عقدين من العمل في المملكة، حققنا نموًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع عملائنا من خلال تقديم خدمات محلية وسحابية وMSP (مزود الخدمة المُدارة) مع مجموعتنا من حلول تكنولوجيا المعلومات. نحن ملتزمون بتوفير بنية تحتية هجينة تلبي احتياجات العملاء، مع التركيز على الامتثال المحلي وخصوصية البيانات وأمنها، مما يعكس تفانينا في تقديم تجربة رقمية سلسة.”

“مؤتمر المستخدمين” الأول

جاء مؤتمر المستخدمين الأول لـ «مانيج إنجن» في المملكة العربية السعودية ليعكس التزام الشركة بدعم المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قادة الصناعة وخبراء تكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض أهداف الشركة للعام المقبل مع التركيز على احتياجات السوق تكنولوجيا المعلومات السعودي. وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية حول مستقبل إدارة تكنولوجيا المعلومات، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى ورش عمل فنية وحلقات نقاشية شارك فيها خبراء بارزون مثل الدكتور “عمر العمر”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة CyberCave، و”أروى الحمد”، المدير التنفيذي للبيانات والأمن السيبراني.

نجح المؤتمر في توفير منصة تفاعلية للحاضرين، حيث تمكّنوا من التواصل مع خبراء الصناعة والمشاركة في ورش العمل والاجتماعات الفردية. وحصل الحاضرون على شهادات معتمدة من «مانيج إنجن». كما استفاد الحضور من العروض التقديمية التي سلطت الضوء على اتجاهات السوق والتحديات الرئيسية، بالإضافة إلى تعميق معرفتهم بحلول «مانيج إنجن» وكيفية استخدامها للتغلب على التحديات التقنية. وبذلك، حقق المؤتمر أهدافه في تعزيز الوعي الرقمي ودعم مسيرة التحول التكنولوجي في المملكة.

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