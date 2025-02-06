وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج «ريف السعودية» للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن الفعالية تأتي ضمن جهود دعم وتمكين المزارعين والحرفيين الريفيين، مشيرًا إلى أن «شتانا ريفي» يعد فرصة مثالية لاكتشاف تنوع المناطق الريفية في المملكة، وما تزخر به من موارد طبيعية وحرف يدوية.
وأبان أن المدينة المنورة تتميز بمقومات سياحية وريفية وزراعية تجعلها وجهة متكاملة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن الفعالية ستضيف بُعدًا جديدًا لتجربة الزوار، حيث تمنحهم فرصة فريدة للاستمتاع بجمال الريف السعودي ومنتجاته الأصيلة وسط أجواء شتوية مميزة.
وستشهد الفعاليات التي تقام بمزرعة المريد، من الساعة 4 مساءً وحتى 11 مساءً، عرض مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، تشمل الفواكه الطازجة، والعسل الطبيعي، والزيوت العطرية، والمنتجات الحرفية اليدوية، كما ستوفر مطاعم ومقاهٍ مستوحاة من البيئة الريفية، إلى جانب تجارب سياحية وترفيهية تعكس ثراء الثقافة الريفية في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة للتعريف بكنوز الريف السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.