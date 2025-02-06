مبادرة للتعريف بكنوز الريف السعودي

تنطلق، الخميس، فعالية «شتانا ريفي» التي ينظمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية »، في المدينة المنورة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف تسليط الضوء على جمال الريف السعودي ومنتجاته الفريدة.

وأوضح مساعد الأمين العام لبرنامج «ريف السعودية» للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن الفعالية تأتي ضمن جهود دعم وتمكين المزارعين والحرفيين الريفيين، مشيرًا إلى أن «شتانا ريفي» يعد فرصة مثالية لاكتشاف تنوع المناطق الريفية في المملكة، وما تزخر به من موارد طبيعية وحرف يدوية.

وأبان أن المدينة المنورة تتميز بمقومات سياحية وريفية وزراعية تجعلها وجهة متكاملة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن الفعالية ستضيف بُعدًا جديدًا لتجربة الزوار، حيث تمنحهم فرصة فريدة للاستمتاع بجمال الريف السعودي ومنتجاته الأصيلة وسط أجواء شتوية مميزة.

وستشهد الفعاليات التي تقام بمزرعة المريد، من الساعة 4 مساءً وحتى 11 مساءً، عرض مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، تشمل الفواكه الطازجة، والعسل الطبيعي، والزيوت العطرية، والمنتجات الحرفية اليدوية، كما ستوفر مطاعم ومقاهٍ مستوحاة من البيئة الريفية، إلى جانب تجارب سياحية وترفيهية تعكس ثراء الثقافة الريفية في المملكة.